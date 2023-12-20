Китайская компания Montage Technologies анонсировала выпуск пятого поколения процессоров Jintide, разработанных на основе Intel Xeon Scalable серии Emerald Rapids

Китайская фирма по разработке чипов Montage Technologies представила пятую генерацию процессоров Jintide, основанных на Intel Xeon Scalable CPUs серии Emerald Rapids. Это стало результатом сотрудничества с Intel и Цинхуа Университетом, начатого в 2016 году.

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В линейку входят пять моделей процессоров с числом ядер от 16 до 48. Процессоры оснащены дополнительными чипами для реализации уникальных функций безопасности на аппаратном уровне, включая PRC (Pre-Check) и DSC (Dynamic Security Check).

Модели Jintide сохраняют большую часть функций Intel Xeon, но имеют некоторые изменения в наименованиях – перед обычным обозначением добавлена буква C. Например, Xeon Platinum 8558P превращается в Jintide C8558P. Поддерживается оперативная память DDR5-5600 объемом до 4 ТБ.

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По данным производителя, изменений в KI-функциях Xeon нет, и они не подпадают под ограничения министерства торговли США. Xeon часто используются в облачных системах для разработки KI-приложений.