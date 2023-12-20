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Китайская фирма по разработке чипов Montage Technologies представила пятую генерацию процессоров Jintide, основанных на Intel Xeon Scalable CPUs серии Emerald Rapids. Это стало результатом сотрудничества с Intel и Цинхуа Университетом, начатого в 2016 году.
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В линейку входят пять моделей процессоров с числом ядер от 16 до 48. Процессоры оснащены дополнительными чипами для реализации уникальных функций безопасности на аппаратном уровне, включая PRC (Pre-Check) и DSC (Dynamic Security Check).
Модели Jintide сохраняют большую часть функций Intel Xeon, но имеют некоторые изменения в наименованиях – перед обычным обозначением добавлена буква C. Например, Xeon Platinum 8558P превращается в Jintide C8558P. Поддерживается оперативная память DDR5-5600 объемом до 4 ТБ.
По данным производителя, изменений в KI-функциях Xeon нет, и они не подпадают под ограничения министерства торговли США. Xeon часто используются в облачных системах для разработки KI-приложений.