FBI успешно проникло в инфраструктуру хакерской группы ALPHV (Blackcat) и захватило их страницу утечки данных.

Федеральное бюро расследований (FBI) США захватило страницу утечки данных хакерской группы ALPHV, также известной как Blackcat. Однако хакеры также сохраняют доступ к этой странице и угрожают новыми правилами.

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FBI сообщило о проникновении в инфраструктуру ALPHV, включая захват страницы утечки данных. Однако группа ALPHV в своем ответном сообщении утверждает, что они все еще контролируют доступ к этой странице.

В ответ на действия правоохранительных органов ALPHV объявили об изменении правил, включая разрешение кибератак на критически важные инфраструктуры, такие как больницы и атомные электростанции. Также группа заявила, что они больше не будут предлагать скидки организациям, подвергшимся атаке, требуя строгой выплаты запрошенной суммы.

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Согласно сообщениям, FBI разработало инструмент для расшифровки, который помог более чем 500 организациям, атакованным ALPHV, восстановить свои системы и избежать выкупа на общую сумму около $68 миллионов США. В расследовании также участвовали немецкие власти, включая Федеральное уголовное полицейское ведомство и Центральное уголовное управление Гёттингена.