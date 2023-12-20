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Федеральное бюро расследований (FBI) США захватило страницу утечки данных хакерской группы ALPHV, также известной как Blackcat. Однако хакеры также сохраняют доступ к этой странице и угрожают новыми правилами.
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FBI сообщило о проникновении в инфраструктуру ALPHV, включая захват страницы утечки данных. Однако группа ALPHV в своем ответном сообщении утверждает, что они все еще контролируют доступ к этой странице.
В ответ на действия правоохранительных органов ALPHV объявили об изменении правил, включая разрешение кибератак на критически важные инфраструктуры, такие как больницы и атомные электростанции. Также группа заявила, что они больше не будут предлагать скидки организациям, подвергшимся атаке, требуя строгой выплаты запрошенной суммы.
Согласно сообщениям, FBI разработало инструмент для расшифровки, который помог более чем 500 организациям, атакованным ALPHV, восстановить свои системы и избежать выкупа на общую сумму около $68 миллионов США. В расследовании также участвовали немецкие власти, включая Федеральное уголовное полицейское ведомство и Центральное уголовное управление Гёттингена.