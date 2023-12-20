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Китайский производитель электромобилей Nio продемонстрировал возможность проезда более 1000 километров на одном заряде аккумулятора емкостью 150 киловатт-часов (кВтч).
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Генеральный директор компании Уильям Ли лично провел тест-драйв, в ходе которого преодолел эту дистанцию. Особенностью аккумуляторов Nio является их совместимость с уже существующими батареями, несмотря на значительно увеличенную емкость.
Батареи производятся китайской компанией Welion, и они представляют собой полутвердотельные аккумуляторы (semi-solid-state), обеспечивающие энергетическую плотность до 360 Втч на кг. Nio предлагает своим клиентам использовать такие мощные аккумуляторы для дальних поездок в рамках услуги Battery as a Service (BaaS), позволяя временно менять аккумуляторы на более емкие.
В реальных условиях использования ожидается, что фактический расход энергии будет выше, а значит, и дистанция, которую можно преодолеть на одном заряде, будет меньше заявленных 1000 км.