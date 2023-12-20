Компания Nio продемонстрировала, что ее электромобили могут проехать более 1000 км на одном заряде аккумулятора емкостью 150 кВтч.

Китайский производитель электромобилей Nio продемонстрировал возможность проезда более 1000 километров на одном заряде аккумулятора емкостью 150 киловатт-часов (кВтч).

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Генеральный директор компании Уильям Ли лично провел тест-драйв, в ходе которого преодолел эту дистанцию. Особенностью аккумуляторов Nio является их совместимость с уже существующими батареями, несмотря на значительно увеличенную емкость.

Батареи производятся китайской компанией Welion, и они представляют собой полутвердотельные аккумуляторы (semi-solid-state), обеспечивающие энергетическую плотность до 360 Втч на кг. Nio предлагает своим клиентам использовать такие мощные аккумуляторы для дальних поездок в рамках услуги Battery as a Service (BaaS), позволяя временно менять аккумуляторы на более емкие.

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В реальных условиях использования ожидается, что фактический расход энергии будет выше, а значит, и дистанция, которую можно преодолеть на одном заряде, будет меньше заявленных 1000 км.