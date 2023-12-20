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Министр цифрового развития Баварии намерен убрать факсы из государственных учреждений
Министр цифрового развития Баварии Фабиан Меринг заявил о намерении убрать факсы из государственной администрации, считая их устаревшими

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Министр цифрового развития Баварии Фабиан Меринг (от партии "Свободные избиратели") объявил о намерении исключить использование факсов в государственных учреждениях. Он заявил, что факс является устаревшим и относится к прошлому. Меринг подчеркнул, что вместо факсов документы в баварских ведомствах должны передаваться в цифровой форме.

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Меринг отметил, что факсы являются символом отсталости в процессе цифровой трансформации. "Бавария - это передовой технологический регион, и мы должны стать первым федеральным объектом, который откажется от использования факсов в государственной администрации", - заявил министр.

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Министр планирует представить кабинету министров Баварии каталог мероприятий в следующем году. Исключение факсов является частью стратегии по ускорению цифровизации государственного управления. По словам Меринга, инициатива направлена на создание инновационного, современного государства, соответствующего ожиданиям граждан.

#новости
Источник: golem.de
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