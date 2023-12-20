Disney опубликовала список своих новинок на 2024 год, и в нем отсутствует второй сезон сериала "Звездные войны: Андор"

Второй сезон популярного сериала "Звездные войны: Андор" не будет включен в список новинок Disney на 2024 год. Согласно распространенному Disney списку предстоящих релизов для стриминговой платформы Disney+, в нем не упоминается продолжение сериала "Андор", хотя ранее предполагалось, что он продолжится в следующем году.

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"Андор" - это история, предшествующая событиям фильма "Звездные войны: Изгой-один", рассказывающая о формировании Альянса повстанцев. В главной роли - Диего Луна, а также в сериале снимаются Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу, Женевьев О'Рейли и Фэй Марсэй.

Причиной задержки выпуска сериала, вероятно, стал многомесячная забастовка американского актерского союза SAG-Afra в лето 2023 года, которая остановила съемочный процесс.

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Тем не менее, для фанатов "Звездных войн" 2024 год обещает быть интересным: в списке анонсированных сериалов находятся "Аколит", третий сезон "Плохой партии", "Скелетон Крю" и второй сезон "Рассказов джедаев". Даты выхода этих сериалов пока не уточнены.