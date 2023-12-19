Студия Insomniac, создатель известной игры Spider-Man 2, стала жертвой масштабной хакерской атаки с требованием выкупа в $2 млн.

Игровая студия Insomniac Studios, известная своей работой над популярной игрой Spider-Man 2 для PlayStation, стала жертвой масштабной хакерской атаки, которая привела к утечке конфиденциальной информации. Недавно хакеры потребовали у Sony, которая владеет студией Insomniac, сумму в $2 миллиона, чтобы остановить утечку украденных данных.

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С тех пор в сети появились детали о грядущих релизах и кадры из рабочего процесса, демонстрирующие новую игру Wolverine, которую разрабатывает студия. BBC Newsbeat обратились к Sony с запросом на комментарии по этому поводу.

Информация об утечке, которую увидела BBC, включает в себя личные данные сотрудников и внутренние корпоративные электронные письма.

Разработчики игр, журналисты и фанаты быстро осудили атаку и призвали не распространять или публиковать утекший контент. За атакой на студию Insomniac стоит группа Ransomware под названием Rhysida, которая также утверждает, что они стояли за аналогичной атакой на Британскую библиотеку в прошлом месяце.

Метод Ransomware включает в себя заражение компьютерной сети компании вредоносным программным обеспечением и блокирование файлов с требованием выплаты за их восстановление.

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Это не первая утечка информации из крупных игровых студий: в прошлом году также появились сведения о Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games, которые были украдены другой группой хакеров. Атаки на игровую индустрию продолжают беспокоить, и сообщество разработчиков и фанатов призывают соблюдать этичность и не распространять украденный контент.