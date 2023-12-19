Accenture приобретает британскую консалтинговую компанию Redkite для расширения своих возможностей в области данных и искусственного интеллекта.

Accenture приобретает британскую консалтинговую компанию Redkite для укрепления своих возможностей в области искусственного интеллекта и данных. Redkite специализируется на полном спектре услуг по работе с данными, чтобы помочь клиентам повысить эффективность с использованием данных и искусственного интеллекта.

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Accenture также планирует вложить $3 миллиарда в свою практику по данным и искусственному интеллекту в ближайшие три года, удваивая количество специалистов по искусственному интеллекту до 80 000 человек. Redkite будет интегрирована в портфель Accenture, а ее 230 сотрудников присоединятся к команде Data & AI в Великобритании.

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Компания Redkite, основанная в 2018 году, предоставляет услуги в области потребительских товаров и услуг, розничной торговли и медиа, помогая компаниям улучшить работу с данными и персонализировать клиентский опыт. Это приобретение стало еще одним шагом Accenture в укреплении своих позиций на рынке Великобритании. Финансовые условия сделки не были раскрыты.