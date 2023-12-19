Кибератаки представляют наибольшую угрозу для отраслей, таких как технологии, энергетика и образование

Кибератаки могут затронуть любой бизнес, но некоторые отрасли оказываются более уязвимыми перед хакерами. В числе наиболее часто атакуемых секторов - компании, работающие в критически важных областях, таких как энергетика, здравоохранение и финансы. Здесь они привлекают внимание как коммерческих хакерских групп, так и государственных агентов, стремящихся причинить ущерб международным конкурентам.

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Важной мишенью становятся и те отрасли, которые хранят ценную информацию. Так, розничная торговля и юридические фирмы также подвержены кибератакам из-за ценных данных, которые они обрабатывают. Государственные учреждения, советы и образовательные учреждения часто страдают из-за недостаточного финансирования и понимания важности безопасности.

Согласно анализу Gatewatcher, в первой половине 2023 года тремя наиболее уязвимыми отраслями оказались технологии, энергетика и образование. Школы и университеты страдают от недостатка ресурсов и персонала, что делает их привлекательными для преступников. Они предоставляют доступ к ценной информации, включая данные учеников и преподавателей, а также технические и инженерные данные.

Секторы, связанные с критической национальной инфраструктурой, такие как энергетика, вода и здравоохранение, также часто оказываются на прицеле кибератак. Эти отрасли работают с технологиями, которые не предназначались для подключения к интернету, что увеличивает риск.

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Кибератаки могут быть разнообразными - от коммерческих хакеров до государственных акторов. Поэтому регулирование и улучшение кибербезопасности становятся все более важными задачами для компаний, особенно в критически важных отраслях.