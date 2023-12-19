Insta360 объединяется с Garmin и Apple для улучшения видеозаписи во время тренировок

Компания Insta360 представила интеграцию со смарт-часами Garmin и Apple Watch, которая сделает видеозапись во время физических упражнений более информативной. Теперь пользователи могут добавлять ключевую статистику, полученную с устройств Garmin, к своим видеороликам, созданным с помощью камеры Insta360.

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Для этой интеграции важна точная синхронизация времени на устройствах Garmin и камере Insta360. Пользователям следует удостовериться, что время на обоих устройствах установлено в соответствии с часовым поясом, в котором они тренируются, чтобы данные синхронизировались правильно. В мобильном приложении Insta360 достаточно выбрать свою учетную запись Garmin Connect, и все данные будут автоматически добавлены к видеоролику.

После выбора параметра "Статистика" в предпросмотре видео, различные показатели из Garmin Connect могут быть отображены на краях видеоролика перед его экспортом и публикацией. Эти показатели включают GPS-трек, высоту, пульс, скорость, темп и другие. Это дает возможность сделать видео более интерактивным и информативным, что полезно как для создателей контента, так и для спортсменов, желающих подробно проанализировать свои тренировки.

Кроме того, есть даже возможность управлять камерой Insta360 с помощью специального виджета, который совместим с несколькими моделями камер Insta360, включая OneRS. Также следует отметить, что камеры Insta360 поддерживают синхронизацию с данными, полученными от Apple Watch, и имеют полноценное приложение для Apple Watch, что позволяет контролировать камеру в различных режимах и разрешениях.

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Эта инновационная интеграция делает опыт использования камер Insta360 во время физических нагрузок более интересным и информативным, позволяя пользователям лучше анализировать свои тренировки и делиться результатами с другими.