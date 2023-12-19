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Mirakl
Nokia и HellasQCI завершили успешное тестирование квантовозащищенных сетей в Греции
Nokia и HellasQCI успешно завершили тестирование квантовозащищенных сетей (QSN) в Греции, демонстрируя гибридный подход с использованием классической и квантовой физики для обеспечения безопасности сетей

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Nokia и HellasQCI объявили об успешном проведении доказательства концепции квантовозащищенных сетей (Quantum-Safe Networks, QSN) в сложной оптической сети, охватывающей три локации в Греции. Это событие стало важным шагом в разработке и внедрении квантовозащищенных сетей, которые могут обеспечить высокий уровень безопасности в эпоху расширения квантовых технологий.

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Суть этой новости заключается в том, что разработка квантовых вычислений также открывает двери для потенциальных кибератак на системы, ранее считавшиеся безопасными. Например, квантовые компьютеры могут легко взламывать существующие методы шифрования, что представляет угрозу для жизнеобеспечивающей критической инфраструктуры и конфиденциальных данных.

В этом контексте HellasQCI и Nokia провели успешное доказательство концепции квантовозащищенных сетей. HellasQCI, являющаяся консорциумом из 14 организаций и частных компаний, возглавляемым GRNET и NKUA, работает под эгидой Греческого министерства цифрового управления и предоставляет сетевые и вычислительные ресурсы более чем 150 организациям по всей стране.

Проведенное исследование позволило продемонстрировать гибридный подход, использующий как классическую, так и квантовую физику для создания и распределения квантовозащищенных ключей для зашифрованных оптических услуг. Это важное достижение в разработке квантовозащищенных сетей, которые могут обеспечить надежную безопасность коммуникаций.

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Комментируя событие, представитель GRNET подчеркнул его значимость и вклад в создание Национальной квантовой коммуникационной инфраструктуры в Греции. Он также подчеркнул необходимость подготовки сетей к возможным квантовым атакам, так как квантовые вычисления становятся все более доступными.

#новости
Источник: computerweekly.com
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