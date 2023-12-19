Японская компания Kirin использует искусственный интеллект для разработки новых напитков, ускоряя процесс создания ассортимента готовых к употреблению продуктов.

Японская компания Kirin Holdings, известная своими пивными брендами, внедрила искусственный интеллект (ИИ) для разработки новых напитков. Это свидетельствует о том, что даже в области производства напитков ИИ начинает играть важную роль.

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Компания ранее проводила длительные интервью с клиентами, чтобы узнать их мнение о продуктах, и этот процесс занимал до 50 часов. Однако такой подход замедлял разработку новых напитков.

Теперь Kirin решает эту проблему, применяя ИИ. Впервые это технологическое решение используется для создания линейки готовых к употреблению напитков Kirin Hyoketsu, которые также известны как "алькопоп". В этой линейке представлены различные вкусы, такие как слива, персик, грейпфрут и искрящийся шардоне.

Напитки Kirin Hyoketsu часто выпускаются в сезонных или промо-версиях, и ИИ призван ускорить этот процесс. Он анализирует результаты опросов, проводимых среди клиентов, и предоставляет ценные идеи для разработки новых продуктов.

Однако стоит отметить, что результаты работы ИИ всегда проходят проверку людей, прежде чем они появляются на рынке. Несмотря на это, использование искусственного интеллекта в производстве напитков является интересным шагом в индустрии и может привести к появлению новых и уникальных вкусовых комбинаций.

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Таким образом, ИИ становится важным инструментом в инновационных процессах даже в такой традиционной области, как производство напитков.