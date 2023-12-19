В Пакистане впервые использовали искусственный дождь для снижения загрязнения воздуха в Лахоре, одном из самых загрязненных городов мира. Метод "облакообразования", предоставленный Объединенными Арабскими Эмиратами, включал распыление соли в облаках с помощью специальных самолетов

В борьбе с крайне высоким уровнем загрязнения воздуха в мегаполисе Лахор, который считается одним из самых загрязненных городов в мире, Пакистан впервые использовал метод искусственного вызова дождя. В субботу два специально подготовленных самолета пролетели над десятью районами города, как сообщило правительство провинции Пенджаб.

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Этот эксперимент с искусственным дождем стал возможным благодаря сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мохсин Накви, временный глава правительства провинции, назвал это "подарком" Эмиратов и сообщил, что команды из Эмиратов прибыли около двух недель назад с двумя самолетами.

Для создания искусственного дождя были использованы 48 факелов, которые способствовали образованию осадков. Эффективность этой процедуры станет ясной после ночного осадка.

Метод манипулирования погодой, называемый "облакообразованием" (cloud seeding), становится все более популярным в Объединенных Арабских Эмиратах для вызова дождя в засушливых районах. При этой технике в облака распыляют обычную соль или смесь разных солей, что способствует конденсации и образованию дождя. Такой подход используется уже в многих странах, включая США, Китай и Индию.

Эксперты отмечают, что даже небольшой дождь способен снизить уровень загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха в Пакистане ухудшилось в последние годы из-за выбросов от дизельных машин, сжигания остатков после уборки полей и холодных зимних температур. Самым сильно загрязненным городом является Лахор с населением 11 миллионов человек.

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Согласно Всемирной организации здравоохранения, вдыхание токсичной мелкой пыли может иметь серьезные последствия для здоровья, включая рак легких, инсульты, заболевания сердца и дыхательных путей. Правительство предпринимало разные меры для борьбы с загрязнением воздуха в Лахоре, но до сих пор без значительных успехов.