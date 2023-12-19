Соединенные Штаты Америки инициировали создание международной военной коалиции для борьбы с атаками йеменской группировки Хуси на торговые суда в Красном море.

В ответ на серию атак на торговые суда в Красном море со стороны йеменской группировки Хуси, Соединенные Штаты Америки инициировали формирование международной военной коалиции. Это объединение, состоящее из десяти стран, было создано для укрепления безопасности морской навигации в этом стратегически важном регионе. Кроме США, к коалиции присоединились Великобритания, Франция, Бахрейн, Канада, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания, при этом Германия рассматривает возможность участия.

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Целью новой инициативы, названной "Операция по защите благосостояния", является предотвращение атак Хуси и обеспечение безопасности мореплавания. Последние нападения Хуси, поддерживаемые Ираном, усилили опасения по поводу безопасности в регионе, который имеет ключевое значение для международной торговли. В свете этих событий крупные судоходные компании начали избегать маршрут через Красное море, что привело к увеличению страховых затрат и создало дополнительные экономические трудности.

Учитывая важность Красного моря для мировой экономики, где примерно десять процентов всего мирового торгового оборота проходит через это море, меры, предпринимаемые коалицией, имеют важное значение. Основным маршрутом между Азией и Европой является Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с Красным. Альтернативный путь вокруг Капа Доброй Надежды на юге Африки существенно увеличивает время доставки грузов.

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В рамках коалиции предполагается проведение совместных патрулирований и оказание разведывательной поддержки для улучшения обстановки безопасности в регионе. Эта инициатива нацелена на сдерживание Хуси и защиту свободы морского судоходства, что важно для поддержания стабильности и экономической безопасности в регионе и за его пределами