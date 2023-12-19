Германия и Грузия подписали соглашение, направленное на сокращение нелегальной миграции и улучшение сотрудничества в миграционных вопросах.

Германия и Грузия укрепляют сотрудничество в области миграционной политики. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) и её коллега из Грузии Вахтанг Гомелаури подписали соглашение, которое включает в себя информационную кампанию о низкой вероятности предоставления убежища гражданам Грузии в Германии. Одной из целей соглашения является уменьшение числа нелегальных мигрантов.

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Грузия уже сотрудничает с немецкими властями по вопросам депортации своих граждан, нарушающих миграционное законодательство Германии. Недавно Грузия была официально признана Германией "безопасной страной", что упрощает процедуру возвращения мигрантов.

Согласно данным Министерства внутренних дел Германии, с января по ноябрь около 9000 граждан Грузии подали заявление на убежище в Германии, однако менее одного процента из них получили статус беженца.

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Соглашение также включает меры по реинтеграции возвращенных мигрантов и предусматривает упрощенные процедуры для сезонных рабочих, а также обмен студентами и исследователями между Германией и Грузией.