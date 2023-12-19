Катрин Гёринг-Эккардт, вице-президент немецкого Бундестага от партии "Зеленые", предложила финансировать программу поддержки граждан в условиях роста цен на энергию за счет увеличения налогов для самых богатых людей в стране.

В ответ на предстоящее повышение цен на энергоносители в Германии, вице-президент Бундестага от партии "Зеленые", Катрин Гёринг-Эккардт, предложила новый план финансирования климатических инициатив. Ее предложение заключается в введении дополнительного налога для самых богатых граждан страны. Этот шаг направлен на смягчение экономического воздействия увеличения стоимости энергии на обычных граждан.

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Увеличение налога на углекислый газ, которое предполагается ввести в ближайшее время, приведет к росту расходов на отопление и автомобильное топливо. Гёринг-Эккардт предлагает использовать средства, полученные от налога с "супербогатых", для поддержки населения и финансирования мер по защите климата.

По ее словам, в Германии существует приблизительно 4300 семей, чье состояние можно отнести к категории "супербогатых". Она считает, что именно эти граждане должны внести свой вклад в решение кризиса, особенно в условиях текущих экономических и экологических вызовов.

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Такой подход, по мнению Гёринг-Эккардт, поможет Германии справиться с экономическими последствиями увеличения налогов на углекислый газ, а также способствовать реализации климатических проектов без дополнительного финансового бремени для большинства граждан.