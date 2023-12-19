Японские ученые разработали новый способ создания прозрачных магнитных материалов, который позволит интегрировать их в оптические устройства.

Группа японских ученых из Тохокского университета и Технологического университета Тояхаши разработала новый способ создания прозрачных магнитных материалов с помощью лазерного обогрева. Это открытие считается большим шагом в области оптических технологий.

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Ученые смогли произвести «Церий-замещенный Иттрий-Железный Гранат (Ce:YIG)», прозрачный магнитный материал. Они использовали специальную технику лазерного обогрева, которая позволяет интегрировать магнитооптические материалы в оптические схемы без их повреждения. Это важно для уменьшения размеров оптических коммуникационных устройств.

Для стабильной оптической связи необходимы магнитооптические изоляторы, которые управляют направлением световых сигналов. Но их интеграция требовала высокотемпературных процессов, что было сложно выполнить.

Ученые использовали метод лазерного отжига, при котором определенные участки материала точечно нагреваются лазером. Это позволяет точно контролировать процесс, не затрагивая окружающие области.

Разработка проводилась в вакууме, что позволило точно нагревать мельчайшие структуры размером около 60 микрометров, не изменяя окружающий материал.

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Профессор Тайчи Гото, ведущий автор исследования, считает, что новый метод сделает возможным создание компактных магнитооптических изоляторов для стабильной связи. Также он открывает дорогу для разработки миниатюрных лазеров, высококачественных дисплеев и небольших оптических устройств.