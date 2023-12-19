Apple интегрировала технологию AMD FSR в свою систему Metal FX, чтобы улучшить графический рендеринг на iPhone и Mac. Это помогает увеличить скорость кадров и качество изображений, что важно для игр и может привлечь больше разработчиков игр на платформы Apple.

Apple внедрила технологию AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) в свою новую систему Metal FX для улучшения графического рендеринга на устройствах iPhone и Mac. Эта технология, доступная под лицензией MIT Open-Source, позволяет Apple улучшить качество изображений, вычисляя их сначала в низком разрешении, а затем масштабируя до высокого. Это обеспечивает высокую скорость кадров и качество изображения без необходимости рендеринга в высоком разрешении, что требует больше ресурсов.

реклама

Использование технологии AMD FSR в системе Metal FX от Apple помогает улучшить графическую производительность, что особенно важно для игр высокого качества. Это также может привлечь разработчиков AAA-игр на платформу Mac, несмотря на более сложный процесс разработки под эту платформу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Apple активно работает над привлечением разработчиков игр, представляя новые инструменты и улучшенные графические возможности своих чипов. Включение таких игр, как "Resident Evil Village", "Assasins Creed Mirage" и "Baldurs Gate 3" на платформу Mac и iPhone свидетельствует о прогрессе Apple в этом направлении.