реклама
Apple внедрила технологию AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) в свою новую систему Metal FX для улучшения графического рендеринга на устройствах iPhone и Mac. Эта технология, доступная под лицензией MIT Open-Source, позволяет Apple улучшить качество изображений, вычисляя их сначала в низком разрешении, а затем масштабируя до высокого. Это обеспечивает высокую скорость кадров и качество изображения без необходимости рендеринга в высоком разрешении, что требует больше ресурсов.
реклама
Использование технологии AMD FSR в системе Metal FX от Apple помогает улучшить графическую производительность, что особенно важно для игр высокого качества. Это также может привлечь разработчиков AAA-игр на платформу Mac, несмотря на более сложный процесс разработки под эту платформу.
Apple активно работает над привлечением разработчиков игр, представляя новые инструменты и улучшенные графические возможности своих чипов. Включение таких игр, как "Resident Evil Village", "Assasins Creed Mirage" и "Baldurs Gate 3" на платформу Mac и iPhone свидетельствует о прогрессе Apple в этом направлении.