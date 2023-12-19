Стриминговые сервисы, включая Disney+, Netflix и Prime Video, столкнулись с изменениями на рынке, включая повышение цен и введение платы за возможность делиться аккаунтом.

В 2023 году рынок стриминговых сервисов пережил значительные изменения. Ведущие платформы, включая Disney+, Netflix и Prime Video, повысили цены на подписку. Netflix ввел плату за возможность делиться аккаунтом за пределами одного домохозяйства. Это привело к увеличению стоимости для пользователей, которые делятся учетными записями.

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Цены на подписки значительно выросли. Например, пользователи, подписанные на Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ и Prime Video, теперь платят до €56,95 в месяц за пакет с 4K качеством. Disney и Apple увеличили стоимость подписок на €3 в месяц.

В ответ на повышение цен пользователи могут пересмотреть свои подписки. Многие могут отказаться от нескольких подписок или использовать паузу в подписке для сокращения расходов.

Стриминговые сервисы активно продвигают версии подписок с рекламой. Это позволяет им увеличивать доходы без повышения стоимости подписки. Например, Netflix и Disney+ предлагают варианты подписки с рекламой перед началом фильмов, но без перерывов во время просмотра.

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Ситуация на рынке стриминговых сервисов приводит к поиску новых стратегий удержания и привлечения аудитории. Одной из возможных стратегий является создание пакетных предложений, которые включают подписки на несколько различных стриминговых сервисов в одном комплекте.