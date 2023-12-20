General Electric провела успешные испытания инновационного гиперзвукового двигателя Dual-Mode Ramjet. Этот двигатель предназначен для обеспечения высокоскоростных и дальних полетов

Компания General Electric (GE) провела успешные испытания своего нового двигательного устройства Dual-Mode Ramjet (DMRJ). Это двигатель предназначен для осуществления высокоскоростных и дальних полетов. Испытания проводились на исследовательском объекте GE в Нискаюна, штат Нью-Йорк.

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Новое устройство использует технологию вращающегося детонационного сгорания (Rotating Detonation Combustion, RDC) в условиях сверхзвукового потока. Отличительной особенностью DMRJ является способность работать при скоростях ниже Mach 3, что улучшает эффективность полета и расширяет его дальность.

GE сообщила, что это первый в мире тест такого рода. Двигатель обещает достижение скоростей вплоть до Mach 5, что значительно превышает возможности традиционных реактивных двигателей.

Проект стал возможен благодаря приобретению компанией GE фирмы Inoveering в 2023 году. Inoveering специализируется на разработке гиперзвуковых двигателей. Совместная работа двух компаний позволила завершить разработку DMRJ всего за год.

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В настоящее время протестированная модель является уменьшенной копией будущего двигателя. Полномасштабное тестирование запланировано на следующий год. Это стало частью стратегии GE по развитию технологий в области гиперзвукового полета.