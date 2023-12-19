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Mirakl
Tesla разрабатывает беспроводную зарядную станцию для своих электромобилей
Tesla подтвердила разработку индуктивной зарядной станции для электромобилей. Это устройство позволит заряжать автомобили без необходимости физического подключения, что упростит процесс зарядки для водителей

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Tesla объявила о разработке индуктивной зарядной станции для своих электромобилей. Главный дизайнер Tesla, Франц фон Хольцхаузен, подтвердил эту информацию в интервью с Джей Лено. Он уточнил, что для зарядки будет достаточно просто припарковать автомобиль над специальным зарядным пэдом. Особенно это касается нового Cybertruck.

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Ранее Tesla не проявляла интереса к беспроводной зарядке. Однако ситуация изменилась после публикации изображения домашней беспроводной зарядной станции несколько месяцев назад. Также компания приобрела стартап, специализирующийся на беспроводной зарядке, и его сотрудники были интегрированы в команду Tesla.

Основное преимущество новой технологии - удобство использования. Водителям больше не нужно будет вручную подключать автомобиль к зарядной станции.

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Ранее Tesla исследовала возможность использования автоматизированных роботизированных рук для зарядки. Эта идея была предназначена для автономных автомобилей, которые могли бы самостоятельно парковаться и заряжаться. Но эта концепция так и не была реализована.

#новости
Источник: golem.de
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