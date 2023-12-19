Tesla подтвердила разработку индуктивной зарядной станции для электромобилей. Это устройство позволит заряжать автомобили без необходимости физического подключения, что упростит процесс зарядки для водителей

Tesla объявила о разработке индуктивной зарядной станции для своих электромобилей. Главный дизайнер Tesla, Франц фон Хольцхаузен, подтвердил эту информацию в интервью с Джей Лено. Он уточнил, что для зарядки будет достаточно просто припарковать автомобиль над специальным зарядным пэдом. Особенно это касается нового Cybertruck.

реклама

Ранее Tesla не проявляла интереса к беспроводной зарядке. Однако ситуация изменилась после публикации изображения домашней беспроводной зарядной станции несколько месяцев назад. Также компания приобрела стартап, специализирующийся на беспроводной зарядке, и его сотрудники были интегрированы в команду Tesla.

Основное преимущество новой технологии - удобство использования. Водителям больше не нужно будет вручную подключать автомобиль к зарядной станции.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Tesla исследовала возможность использования автоматизированных роботизированных рук для зарядки. Эта идея была предназначена для автономных автомобилей, которые могли бы самостоятельно парковаться и заряжаться. Но эта концепция так и не была реализована.