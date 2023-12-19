Apple временно прекращает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за патентного спора с компанией Masimo. Продажи останавливаются с 21 декабря в интернет-магазинах и с 24 декабря в розничных магазинах

Apple останавливает продажи моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США. Это решение связано с патентными разногласиями. Уже с 21 декабря эти модели исчезнут из онлайн-магазинов. С 24 декабря их не будут продавать и в розничных магазинах Apple. Данный шаг не затрагивает модель Apple Watch SE.

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Решение Apple - реакция на возможный запрет на ввоз этих устройств в США. Запрет должен вступить в силу 26 декабря. Причина - нарушение Apple патентов компании Masimo. Эти патенты касаются измерения уровня кислорода в крови.

Спор между Apple и Masimo длится уже долгое время. В нем затрагиваются вопросы кадрового переманивания и кражи коммерческих секретов. Apple отрицает эти обвинения. В ответ компания подала встречный иск на Masimo.

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В Европе и других регионах продажи новых моделей Apple Watch продолжаются. Apple рассматривает прекращение продаж в США как временное. По данным 9to5Mac, компания планирует договориться с Masimo. Возможно, это будет лицензирование технологии или другой способ разрешения спора.