Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Apple прекращает продажи новых моделей часов в США из-за патентного спора Apple
Apple временно прекращает продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США из-за патентного спора с компанией Masimo. Продажи останавливаются с 21 декабря в интернет-магазинах и с 24 декабря в розничных магазинах

реклама

Apple останавливает продажи моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США. Это решение связано с патентными разногласиями. Уже с 21 декабря эти модели исчезнут из онлайн-магазинов. С 24 декабря их не будут продавать и в розничных магазинах Apple. Данный шаг не затрагивает модель Apple Watch SE.

реклама

Решение Apple - реакция на возможный запрет на ввоз этих устройств в США. Запрет должен вступить в силу 26 декабря. Причина - нарушение Apple патентов компании Masimo. Эти патенты касаются измерения уровня кислорода в крови.

Спор между Apple и Masimo длится уже долгое время. В нем затрагиваются вопросы кадрового переманивания и кражи коммерческих секретов. Apple отрицает эти обвинения. В ответ компания подала встречный иск на Masimo.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В Европе и других регионах продажи новых моделей Apple Watch продолжаются. Apple рассматривает прекращение продаж в США как временное. По данным 9to5Mac, компания планирует договориться с Masimo. Возможно, это будет лицензирование технологии или другой способ разрешения спора.

#новости
Источник: golem.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японские ученые создали прозрачный магнитный материал для оптических устройств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
27
Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
9
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
10
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
9
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
12
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
1
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
6
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
2
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
8
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
Депутат Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса
2
Швеция намерена вернуть свою атомную энергетику, построив АЭС малой мощности
3

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
17
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
37
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
17
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
+
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
16
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
26
Какие игры мы ждем в 2024 году
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
12:20
Забавно это слышать от того, кто не предоставил доказательств, что у меня фейки)) А причём тут построенные дома, если речь шла о местных жителях, потерявших свое жилье в результате российских бомбежек...
Украинские военные опасаются, что Байден может «продать» избирателям поражение Украины
ulybaka
12:19
Гениально искать программу в пуске не по имени, а по ее типу, учитывая то что даже в шедевровиндусе нет какой либо классификации по типу приложения. Сам нашел проблем на голову, сам и исправил, хотя н...
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
Bearcub
12:17
Значит доказательств у тебя нету)) Ты не видел видео построенных домов с нуля в Мариуполе? https://rutube.ru/video/49f4362ba7751eb1720e4f326ccd9624/ Это первое что нашлось за минуту.
Украинские военные опасаются, что Байден может «продать» избирателям поражение Украины
Дмитрий Зяблов
12:15
У вас вообще дебилов из дурок повыпускали.
Бойцу ЧВК «Вагнер» дали почти 7 лет колонии за стрельбу из пулемёта по наряду полиции
-=metallist=-
12:15
Удачи)
Совместная “истребительная программа” Японии, Италии и Британии столкнулась с турбулентностью
Дмитрий Зяблов
12:11
Дак у нас есть для этого средства, никто по миру не бегает с протянутой рукой.
В Минфине Украины сказали, на что придётся пойти обществу для перевода страны на «военные рельсы»
Truth Sееker
12:10
Я могу потратить время и найти пруфы, но зачем, если ты скажешь, что это все фейки xD А насчет компенсации со стороны Украины, найди аналогичные видео как с жителями Мариуполя, тогда и поговорим ЗЫ. И...
Украинские военные опасаются, что Байден может «продать» избирателям поражение Украины
Тимур Вихарев
12:08
В статье ошибка, газовый гризис начался в 2021 году, и никак не связан с россией
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
Bearcub
12:07
Пруфы на то что популярные сми ссылаются на них.
Украинские военные опасаются, что Байден может «продать» избирателям поражение Украины
Bearcub
12:06
Для тупых повторю Видео какого-то чмошника - не доказательство или факт. Чтобы понять что там бред не обязательно смотреть полностью (может ещё в замедленно темпе??) Популярные сми ссылаются на этих ч...
Украинские военные опасаются, что Байден может «продать» избирателям поражение Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем