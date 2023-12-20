Американские сенаторы требуют от Министерства юстиции США расследования действий Apple в связи с блокировкой приложений для Android, которые позволяли использовать сервис iMessage

Американские сенаторы из обеих партий обратились в Министерство юстиции США с просьбой провести расследование возможных нарушений антимонопольного законодательства со стороны Apple. Поводом для этого послужило отключение Apple приложений третьих сторон, позволяющих пользователям Android общаться с владельцами iPhone через сервис iMessage. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В письме, отправленном в министерство, сенаторы, включая демократа Эми Клобучар из Миннесоты и республиканца Майка Ли из Юты, выразили опасения, что действия Apple могут нанести вред конкуренции. Они утверждают, что такие меры лишают потребителей выбора и мешают будущим инновациям в области взаимодействия разных мессенджеров. Клобучар и Ли являются председателями подкомитета по антимонопольному законодательству в сенате США.

Министерство юстиции уже с 2019 года изучает, подпадает ли Apple под действие законов о монополии в США. В начале года ведомство ужесточило свою позицию в отношении компании.

Основной спор возник вокруг приложения Beeper Mini, которое позволяло использовать iMessage на устройствах Android. Разработчики Beeper Mini использовали обратное проектирование для взаимодействия с серверами Apple, сохраняя при этом шифрование от конца к концу. Однако Apple заблокировала сообщения от устройств Android через Beeper.

Apple подтвердила свои действия против Beeper Mini, заявив, что они направлены на защиту пользователей от использования поддельных учетных данных для доступа к iMessage. Сенаторы, включая Эми Клобучар и Елизавету Уоррен, раскритиковали действия Apple, утверждая, что компания блокирует приложение, улучшающее выбор и удобство для пользователей.

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Теперь вопрос находится на рассмотрении в Министерстве юстиции США. Разработчики Beeper, в свою очередь, продолжают работать над обходом ограничений Apple, утверждая, что их приложение делает коммуникацию между устройствами iPhone и Android безопаснее.