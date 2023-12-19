Adobe отказалась от планов по покупке Figma за 20 миллиардов долларов из-за проблем с надзорными органами Великобритании и ЕС

Компания Adobe приняла решение не покупать конкурирующую компанию Figma за 20 миллиардов долларов. Это произошло из-за трудностей с получением разрешения от надзорных органов Великобритании и Евросоюза. Изначально эта сделка могла стать самой крупной в истории Adobe, но теперь она отменена.

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Надзорные органы из Великобритании и ЕС выразили беспокойство по поводу того, как сделка повлияет на рынок дизайна и обработки изображений. На прошлой неделе Adobe не предложила никаких мер, чтобы успокоить эти опасения. В результате британский CMA указал, что покупка может помешать развитию новых технологий в программном обеспечении для дизайнеров.

Adobe и Figma пытались найти решение, но британские власти предполагали, что могут запретить сделку или потребовать от Adobe продать часть своих программ, таких как Illustrator или Photoshop, или основной продукт Figma. Adobe считала, что никакие меры не помогут сохранить преимущества сделки.

В итоге в понедельник компании объявили о прекращении сделки. По условиям соглашения, Adobe заплатит Figma компенсацию в 1 миллиард долларов. "Мы не согласны с такими решениями, но лучше идти каждому своим путем", - сказал глава Adobe.

Сделка столкнулась с рядом проблем. Еврокомиссия боялась, что она может ухудшить конкуренцию в области программного обеспечения для дизайна. Также считалось, что высокая цена покупки Figma была попыткой Adobe избавиться от конкурента. Обе компании активно развивают генеративный ИИ в своих продуктах.

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За прошлый год Figma увеличила количество сотрудников и ожидает рост дохода на 40% до 600 миллионов долларов. Планы по покупке были объявлены в сентябре 2022 года. В эту четверг компании планируют обжаловать предварительные решения CMA.