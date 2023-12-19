Apple готовится представить значительные обновления в своих носимых устройствах в 2024 году, включая новый дизайн Apple Watch и улучшения в AirPods 4. Новая модель часов сосредоточится на функциях мониторинга здоровья, а AirPods 4 получат активное шумоподавление и обновленный дизайн

В 2024 году компания Apple готовится к крупным обновлениям в линейке своих носимых устройств. После нескольких лет небольших изменений в Apple Watch и AirPods, компания планирует значительные новшества. Ожидается, что новая модель Apple Watch получит обновленный дизайн, который может оживить текущую линейку. Этот шаг следует за моделью Apple Watch Ultra 2022 года, представившей новый дизайн, но в более высоком ценовом сегменте.

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Apple также сосредоточится на улучшении функций мониторинга здоровья. В частности, говорится о введении функций отслеживания артериального давления и симптомов апноэ во сне, хотя конкретные показатели давления пока не будут предоставляться. Вместо этого устройство сможет фиксировать тренды и предупреждать о возможных отклонениях.

Что касается AirPods 4, Apple планирует выпустить две версии этих популярных беспроводных наушников. Ожидается обновленный дизайн и улучшенный кейс с батареей, поддерживающий USB-C. Одна из версий AirPods 4 будет оснащена активной шумоподавляющей функцией (ANC), ранее доступной только в более дорогих моделях AirPods Pro.

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В дополнение к этому, Apple также планирует незначительное обновление своих наушников AirPods Max, включая добавление USB-C для зарядки и, возможно, новые цвета.