Google усиливает защиту данных, Apple борется с кражами iPhone, исследователи предупреждают о китайских хакерах

Важные изменения произошли в мире технологий и безопасности. Google внесла изменения в политику хранения данных о местоположении, что вызвало восторг защитников частной жизни. Теперь местоположение будет храниться только на устройствах пользователей и автоматически удаляться через три месяца. Это решение призвано обеспечить дополнительную защиту данных пользователей и ограничить доступ полиции к этой информации.

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Apple также сделала шаг вперед в области безопасности. В новых обновлениях добавлены функции, которые сделают намного сложнее для злоумышленников получить доступ к данным и аккаунтам пользователей. Теперь для важных функций требуется биометрическая идентификация, помимо обычного пароля. Эти изменения направлены на защиту данных и предотвращение доступа к ним в случае утери устройства.

Китайские хакеры, известные как Volt Typhoon, продолжают вызывать беспокойство своими атаками на критическую инфраструктуру. Они взламывают различные сети, но пока не способны вызвать физические разрушения. Тем не менее, их действия создают угрозу, особенно в условиях кризиса.

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И, наконец, компания Cox Media Group заявила о возможности прослушивать устройства, такие как iPhone и Amazon Echo. Этот шокирующий момент подчеркивает важность обеспечения безопасности и конфиденциальности в сфере технологий.