Американская оборонная промышленность ожидает увеличение прибылей в 2024 году из-за роста глобальных напряженностей и спроса на военное оборудование.

В 2024 году ожидается значительный рост прибылей американских оборонных компаний на фоне возрастающих международных напряженностей. Это связано с увеличением спроса со стороны США и их союзников на дорогостоящее военное вооружение и боеприпасы в свете растущей агрессии со стороны России и Китая.

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По данным Пентагона, производство перехватчиков ракет системы Patriot для армии США возрастет с 550 до 650 ракет в год. Учитывая, что стоимость каждой ракеты составляет около $4 миллионов долларов, это приведет к увеличению годовых продаж на $400 миллионов долларов только по одной системе вооружения.

Акции ведущих оборонных компаний, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, ожидаются роста на 5-7% в течение следующих 12 месяцев, в то время как индекс S&P 500 показывает ограниченный рост. Это подтверждает прогнозы Wall Street о продолжении роста акций этих компаний.

Кроме того, внимание уделяется производству ракетных двигателей, спрос на которые возрос после спецоперации в феврале 2022 года. Компании Northrop Grumman и L3Harris Technologies, являющиеся основными производителями ракетных двигателей в США, заявили о значительном увеличении спроса. Производство ракет Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) Lockheed Martin также увеличится с 10 000 до 14 000 в год.

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Администрация президента Джо Байдена сделала акцент на вооружениях в бюджетном запросе Пентагона на 2024 год. Ожидается, что после одобрения Закона о национальной оборонной политике (NDAA), который включает в себя бюджет на оборону в размере $886 миллиардов, заказы на военное оборудование значительно возрастут.