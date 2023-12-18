Израильская армия обнаружила самую большую сеть туннелей ХАМАС в секторе Газа, которая расположена недалеко от граничного перехода Эрез и предположительно использовалась для атак на Израиль.

Израильская армия объявила об обнаружении самой большой сети туннелей ХАМАС в секторе Газа. Согласно сообщениям, туннельная система находится всего в 400 метрах от граничного перехода Эрез и простирается на глубине 50 метров под землей на протяжении более четырех километров. Сеть туннелей, достаточно широкая для проезда транспортных средств, предположительно использовалась ХАМАС для атак на Израиль. Туннели оборудованы стальным бетоном, системами электроснабжения, вентиляции, канализации и коммуникаций.

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По данным армии, найдены также вооружения в туннелях. Эти сведения пока не были независимо подтверждены. Строительство туннельной системы приписывается Мухаммеду Синвару, брату лидера ХАМАС в секторе Газа Йихьи Синвару. Израильская армия опубликовала видео и фотографии своей находки, включая кадры строительства туннелей ХАМАС и видео, демонстрирующее передвижение Мухаммеда Синвара в туннельной системе.

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Обнаружение туннельной сети произошло на фоне нападений ХАМАС, которую многие страны, включая США и ЕС, считают террористической организацией, на пограничные поселения Израиля. Эти нападения привели к уничтожению перехода Эрез. Военные представители Израиля оценивают это как серьезную угрозу безопасности и призывают к принятию мер для защиты границы.