Ученые NASA столкнулись с неожиданными сложностями при открытии контейнера с образцами астероида Бенну, но уже начали анализ внешних материалов, обнаружив уникальные химические соединения и органические материалы, важные для понимания истории Солнечной системы.

Ученые NASA столкнулись с неожиданными трудностями при открытии контейнера с космическими образцами, доставленными на Землю миссией Osiris-Rex с астероида Бенну. Проблема возникла, когда выяснилось, что два из 35 шурупов, которые крепят крышку контейнера, не поддаются обычным инструментам. Это потребовало от NASA разработки специальных инструментов, которые не окажут влияния на чистоту космических образцов внутри контейнера. Из-за этого исследование может занять дополнительное время.

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Несмотря на препятствия с основной частью пробы, ученые уже приступили к анализу материалов, собранных с внешней поверхности контейнера. Их исследования уже принесли интересные результаты: обнаружено необычное сочетание химических элементов в некоторых образцах камней. В частности, удивление вызвало наличие ярких отражающих слоев, содержащих магний, натрий и фосфат. Такая комбинация редко встречается в метеоритах и представляет особый интерес для ученых.

Эти образцы также содержат органические соединения, которые, по мнению исследователей, могли играть ключевую роль в процессе зарождения жизни на Земле. Открытие этих материалов уже считается значительным успехом миссии, так как они могут предоставить уникальную информацию о ранних этапах развития Солнечной системы.

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Количество материала, собранного с внешней стороны контейнера, уже значительно превышает результаты предыдущих миссий Hayabusa и Hayabusa2 к астероидам Itogawa и Ryugu, что делает миссию Osiris-Rex особенно ценной для космических исследований.