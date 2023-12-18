Продажи криптовалютного смартфона Solana Saga взлетели благодаря airdrop мем-коина Bonk. Каждый владелец устройства получил 30 миллионов токенов Bonk, стоимость которых в определенный момент превышала цену самого смартфона.

Криптовалютный смартфон Solana Saga стал неожиданным хитом продаж благодаря airdrop новой мем-криптовалюты Bonk. Пользователи устройства Solana Saga получили возможность участвовать в airdrop, в рамках которого каждому владельцу смартфона предоставляется 30 миллионов токенов Bonk. В пиковый момент их стоимость достигла почти $1000 США, что превышает стоимость самого телефона, оцененного в $599.

реклама

Это событие привело к всплеску спроса на Solana Saga. В последние дни количество продаж устройства возросло в десятки раз, и, по словам сооснователя Solana Раджа Гокала, до конца года компания планирует продать все запасы смартфона. В связи с этим рассматривается возможность повышения цены на устройство.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Bonk в настоящее время является третьим по важности мем-коином после Dogecoin и Shiba Inu с рыночной капитализацией около $1,5 миллиарда, занимая место в топ-50 криптовалют. За последние 30 дней Bonk показал рост на 1000%.