Германия неожиданно прекратила государственную поддержку покупки электромобилей, что может привести к увеличению стоимости для покупателей и снижению продаж электромобилей.

Министерство экономики и климата Германии неожиданно объявило о прекращении программы государственной поддержки покупки электромобилей.

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С 17 декабря 2023 года новые заявки на получение экологического бонуса в Федеральное управление по экономике и экспортному контролю (Bafa) не принимаются. Это решение вступило в силу после достижения коалиционного соглашения о закрытии финансовых пробелов, затронувшее как основной бюджет, так и Фонд климата и трансформации, который финансировал программу поддержки.

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В то время как ранее поданые заявки будут обработаны, новые заявки больше не принимаются. Это решение оказывает серьезное влияние на покупателей и производителей электромобилей. Так, покупатели, рассчитывавшие на получение субсидий, теперь столкнутся с неожиданными расходами. Эксперты предупреждают, что это может привести к сокращению продаж электромобилей в Германии.