Lego анонсировала новый набор из серии Ideas - модель культовой фотокамеры Polaroid Onestep SX-70.

Lego объявила о выпуске нового набора из серии Ideas - модели культовой фотокамеры Polaroid Onestep SX-70 1977 года, разработанной Minibrick Productions. Эта камера с белым корпусом и радужной полосой стала символом эпохи и теперь увековечена в виде конструктора Lego.

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Набор состоит из 516 деталей и имеет размеры 15 x 9,4 x 8 см, что приблизительно соответствует размерам оригинальной камеры. В Lego-версии камеры есть видоискатель, через который можно смотреть, а также работающий спусковой крючок, который выдвигает одно из трех прилагаемых "фото".

В комплект также входит коробка для пленки, выполненная из кирпичиков Lego, которая стилизована под оригинальную и украшена той же радужной полосой. Фактически вставить пленку в камеру нельзя, но детализация модели достаточно высока. К примеру, в модели есть небольшое колесико, имитирующее регулятор экспозиции оригинальной камеры, а также типичные для Lego выпуклости и плитки для более реалистичного вида.

Модель носит официальное название Lego Ideas: Polaroid Onestep, её номер - 21345. Набор будет доступен с 1 января 2024 года по цене 80 евро. Он предназначен в основном для взрослых коллекционеров и любителей Lego.

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В рамках программы Ideas фанаты Lego могут предлагать собственные проекты. Из моделей, набравших необходимое количество голосов, Lego выберет один или несколько вариантов для производства.