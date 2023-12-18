Huawei обвиняет AVM в нарушении патентов на Wi-Fi 6, что может привести к запрету на продажу некоторых моделей Fritzbox.

Компания Huawei подала два иска против немецкого производителя сетевого оборудования AVM, обвиняя его в нарушении патентов, связанных с технологией Wi-Fi 6. Один из исков был отклонен, но другой, рассмотренный Мюнхенским земельным судом в ноябре 2023 года, привел к угрозе запрета на продажу моделей Fritzbox, использующих Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7.

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Суд отклонил возражения AVM по процедурным ошибкам и вопросам лицензирования согласно принципам FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms), которые предназначены для предотвращения затягивания переговоров. AVM обжаловала решение в Высшем земельном суде Мюнхена и также подала иск о недействительности патента в Федеральный патентный суд Германии.

AVM уверена в успехе на второй инстанции, ссылаясь на приостановку аналогичного дела Huawei против Netgear в Дюссельдорфском земельном суде и на заявление Федерального патентного суда о возможной недействительности спорного патента.

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В случае проигрыша AVM, компании грозит запрет на продажу своих топовых моделей Fritzbox, а уже проданные устройства придется отозвать и уничтожить. Однако, согласно заявлению AVM, это не затронет конечных потребителей, уже купивших роутеры.