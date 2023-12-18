Ошибка в MacOS 14.2 приводит к раскрытию скрытых окон приложений во время видеоконференций, создавая риски конфиденциальности.

В новой версии MacOS Sonoma 14.2 обнаружена ошибка, которая может привести к непреднамеренному раскрытию скрытых окон приложений во время видеоконференций. Эта проблема затрагивает такие приложения, как Zoom, Slack, Facetime и, возможно, другие платформы видеочата.

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Пользователи, активировавшие функцию общего доступа к экрану и работающие с несколькими виртуальными рабочими пространствами, могут поделиться не только активным окном, но и окнами из других рабочих областей.

Это создает риски конфиденциальности, поскольку чувствительная информация может стать видна участникам звонка. Например, при демонстрации браузера Safari во время совещания могут быть видны рабочие документы или личные фотографии.

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Разработчик Крейг Хокенберри сообщил об этом недостатке Apple около месяца назад, но до сих пор не получил ответа. Пока компания Apple официально не признает и не исправит этот недостаток, пользователям MacOS следует быть осторожными при проведении видеоконференций и избегать демонстрации экрана или убедиться, что в других рабочих пространствах не открыты окна с конфиденциальной информацией.