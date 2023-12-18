В Германии Крафтфарт-Бундесамт (KBA) приостанавливает онлайн-регистрацию транспортных средств для двух третей регистрационных органов из-за проблем с безопасностью.

В Германии наблюдается откат в процессе цифровизации регистрации транспортных средств. По информации издания Automobilwoche, Крафтфарт-Бундесамт (KBA) планирует заблокировать возможность онлайн-регистрации автомобилей для двух третей регистрационных органов в стране. Причина – проблемы с безопасностью.

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Это решение затронет как порталы для частных лиц, так и интерфейсы для крупных клиентов-компаний. Согласно Флориану Чихону, председателю правления кёльнской регистрационной службы Premiumzulasser, около 70% всех ведомств временно вернутся к бумажной обработке заявлений и других задач. Представитель KBA подтвердил Automobilwoche факт отключений, но не стал уточнять их количество.

Причиной блокировки является несоответствие систем многих регистрационных органов минимальным стандартам безопасности. Соответствующие региональные органы власти уже давно были проинформированы о необходимых адаптациях.

Это решение, вероятно, является также следствием кибератаки в октябре 2023 года, которая парализовала компьютерные системы многих муниципалитетов в Северном Рейне-Вестфалии. Онлайн-регистрация транспортных средств также была частично затронута.

Этот шаг становится новым ударом по уже затянувшемуся процессу цифровизации регистрации автомобилей в Германии. Автодилерам и регистрационным службам теперь придется временно возвращаться к бумажным процедурам в органах. Флориан Чихон отметил, что это значительно замедлит обработку.

Проект цифровой регистрации был запущен в 2013 году по инициативе автомобильной отрасли и Министерства транспорта ФРГ. После множества задержек четвертый этап разработки с интерфейсом для крупных клиентов был запущен в сентябре 2023 года. Однако уже тогда стало ясно, что многие регистрационные органы еще не готовы или не способны к его реализации.

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В настоящее время неизвестно, когда отключенные органы смогут выполнить требования KBA и возобновить онлайн-работу. Похоже, что внедрение цифровой регистрации транспортных средств в Германии из-за новых проблем замедлится еще больше.