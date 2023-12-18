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Mirakl
Super Mario 64: как Марио завоевал трехмерный мир
Super Mario 64 стала революционной игрой для Nintendo, представив Марио в трехмерном мире с новым уровнем управления и взаимодействия, которая и по сей день остается важной частью игровой культуры.

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В 1996 году Nintendo выпустила свою первую игровую консоль, оптимизированную для 3D-графики – Nintendo 64. Вместе с ней на рынок вышла игра Super Mario 64, которая, наряду с Pilotwings 64, стала одним из двух стартовых тайтлов консоли. Это событие стало значимым шагом для всей индустрии видеоигр.

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Super Mario 64 быстро превратилась в мегауспех для Nintendo, продавшись тиражом почти 12 миллионов копий. Даже спустя 25 лет после выхода игра остается определяющей для жанра, привлекая обширное сообщество фанатов и спидраннеров, которые не устают снова и снова собирать 120 звезд.

Игра заслужила свой успех благодаря новаторским идеям в игровом процессе. Если раньше игроки прыгали и бегали в ограниченном количестве направлений, то Super Mario 64 предложила гораздо более точное управление благодаря аналоговому стику на контроллере N64. Эта технология, забытая со времен аркадных игровых залов, позволила Марио свободно перемещаться в любом направлении, исследуя разнообразные и полные тайн 3D-миры.

В игре были представлены разнообразные уровни с различными задачами и испытаниями, которые стали истинным вызовом для игроков. От восхождений на крутые холмы и уклонения от металлических шаров до погонь за рыбами и ракушками, каждый уровень был наполнен уникальными приключениями.

Одним из главных вызовов стала новая система управления, требующая от игроков научиться контролировать Марио в полностью трехмерном пространстве. Команда под руководством создателя Марио, Шигеру Миямото, старалась сделать углы камеры как можно более удобными для игроков, хотя и не всегда это удавалось на высшем уровне.

В игре также появились новые акробатические способности для Марио, такие как тройной прыжок, дальний прыжок и прыжок от стены, которые были критически важны в более сложных уровнях.

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Super Mario 64 не только перенесла классических врагов и препятствия из 2D-мира в трехмерное пространство, но и представила Марио с голосом, добавив еще один уникальный элемент к его характеру.

#новости
Источник: golem.de
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