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Mirakl
Одноразовые электронные сигареты становятся экологической угрозой
Растущая популярность одноразовых электронных сигарет в Великобритании вызывает серьезные экологические проблемы из-за накопления отходов и неправильной утилизации литиевых батарей

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Новое исследование, проведенное специалистами Имперского колледжа Лондона, выявило серьезную экологическую проблему, связанную с быстро растущей популярностью одноразовых электронных сигарет в Великобритании. Ученые обнаружили, что из-за массового использования и последующей утилизации этих продуктов формируются огромные свалки отходов.

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Исследование показало, что каждый год более 10 000 килограммов лития из батарей одноразовых вэйпов попадает на британские свалки. Это представляет опасность для окружающей среды, так как токсичные вещества могут просачиваться в близлежащие водоемы.

Популярность одноразовых электронных сигарет среди взрослого населения Великобритании значительно возросла. Согласно опросам, их использование в возрастной группе старше 18 лет увеличилось в 18 раз с начала 2021 года по апрель 2022 года, достигнув 54,8%. Еженедельно в стране утилизируется около 1,3 миллиона таких устройств.

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Кроме того, исследователи обнаружили, что батареи в одноразовых вэйпах могут быть перезаряжены и использованы снова сотни раз без значительной потери емкости. При медленной зарядке и разрядке батареи сохраняют более 90% своей емкости даже после 700 циклов. Ученые настаивают на необходимости учитывать полный жизненный цикл батарей во всех сферах использования.

#новости
Источник: golem.de
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