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Пользователи выражают недовольство после выступления Шольца в ARD по вопросам бюджета
После выступления Олафа Шольца в ARD пользователи выразили недовольство его подходом к обсуждению бюджета.

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После выступления канцлера Германии Олафа Шольца в программе "Farbe bekennen" на ARD, посвященного объяснению деталей соглашения по государственному бюджету, множество пользователей выразили своё недовольство. Комментарии на FOCUS Online отражают общее разочарование и критику в адрес Шольца и его правительства.

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Шольц появился в эфире после долгих переговоров с министрами экономики и финансов, Робертом Хабеком и Кристианом Линднером, о бюджете на 2024 год. Несмотря на решение Федерального конституционного суда, признавшего некоторые бюджетные уловки коалиции "Ампель" неконституционными, Шольц не проявил инициативу в объяснении ситуации гражданам.

Комментарии пользователей варьировались от разочарования до явного гнева. Некоторые, как Франциск Майер, выразили мнение, что "недостойное поведение" Шольца становится все более заметным, и что Германия отворачивается от своего правительства. Другие, вроде Урсулы Пекорони, выразили разочарование в политике правительства, особенно в вопросах миграции и налогообложения.

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Пользователь Алекс Рубин предложил несколько мер для экономии бюджета, включая сокращение числа членов бундестага и отказ министров от инфляционной премии. Он также призвал Шольца и его коллег прожить месяц жизнью обычного рабочего, чтобы лучше понять последствия своих решений для простых граждан.

#новости
Источник: focus.de
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