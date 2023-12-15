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Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, сегодня в 18:00 по местному времени осуществит запуск 21 спутника Starlink с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Отличительной чертой этой миссии является включение шести спутников с технологией Direct-to-Cell, которая позволяет напрямую подключаться к мобильным телефонам.
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Эта новейшая технология обеспечивает возможность операторам мобильной связи по всему миру предоставлять бесперебойный доступ к услугам связи, включая отправку текстовых сообщений, звонки и интернет-серфинг, даже в самых удаленных регионах мира. Это представляет собой значительный прорыв в области глобальной связи, особенно для областей с ограниченной или ненадежной сетевой инфраструктурой.
Впервые в истории своих запусков SpaceX использует новый тип ускорителя для первой стадии ракеты Falcon 9. После отделения от основной части ракеты, этот ускоритель вернется обратно на Землю для посадки на дрон-судно «Of Course I Still Love You», расположенное в Тихом океане.
Планируется, что спустя чуть более часа после запуска, все 21 спутник будет успешно размещен на предназначенной орбите. Этот запуск станет уже 94-м за текущий год для SpaceX и приблизит компанию к цели Илона Маска осуществить 100 запусков за год.