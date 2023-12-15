IDF приобрела три робота-собаки для поддержки своих операций в Газе. Роботы оснащены датчиками для разведки и могут перемещаться по сложной местности.

Израильские вооруженные силы (IDF) приобрели три робота-собаки модели Vision-60 от компании Ghost Robotics. Эти роботы были куплены для поддержки военных операций в Газе. Каждый робот стоит $130 000 США.

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Роботы-собаки предназначены для сбора разведывательной информации и поддержки военных операций. Они оборудованы множеством датчиков, обеспечивающих 360-градусный обзор даже в условиях плохого освещения. Эти устройства способны картографировать местность в 3D и обнаруживать взрывчатые вещества и другие угрозы.

Одна из особенностей этих роботов-собак - возможность преодолевать сложный рельеф. Они могут взбираться на обломки, пересекать водоёмы и подниматься после падения. Это облегчает поиск туннелей и других подземных объектов.

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Хотя в 2021 году Ghost Robotics представила прототип, оснащенный снайперской винтовкой, приобретенные IDF модели не вооружены. Однако сообщается, что система вооружения, разработанная другой компанией, может поражать цели на расстоянии до 1,2 км. Эти роботы работают автономно до трех часов, но требуют управления оператором.