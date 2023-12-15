В Tesla произошла утечка конфиденциальных данных. Бывшая сотрудница получила доступ к личной информации своих коллег.

В Tesla произошла утечка конфиденциальных данных. Бывшая сотрудница получила доступ к персональной информации коллег. Она обнаружила на своем USB-накопителе более 1000 документов. В них содержались Gehaltsabrechnungen, личные адреса, номера социального страхования и другие данные.

реклама

Инцидент вызвал беспокойство у властей по защите данных в Берлине и Бранденбурге. Они уже начали проверку, чтобы оценить масштаб утечки. Особую тревогу вызывает возможное раскрытие данных о религиозной принадлежности и степени инвалидности сотрудников.

Это уже второй случай утечки данных в немецком подразделении Tesla за последнее время. Летом в СМИ попали 100 ГБ внутренней информации компании. Среди прочего, там были данные о Gehaltsabrechnungen и личные адреса сотрудников.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Текущее происшествие усиливает давление на Tesla в вопросах конфиденциальности данных. Остается открытым вопрос, была ли это случайная ошибка или же это свидетельствует о системных проблемах в защите данных компании.