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Mirakl
Утечка конфиденциальных данных в Tesla: бывшая сотрудница получила чужие Gehaltsinfos
В Tesla произошла утечка конфиденциальных данных. Бывшая сотрудница получила доступ к личной информации своих коллег.

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В Tesla произошла утечка конфиденциальных данных. Бывшая сотрудница получила доступ к персональной информации коллег. Она обнаружила на своем USB-накопителе более 1000 документов. В них содержались Gehaltsabrechnungen, личные адреса, номера социального страхования и другие данные.

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Инцидент вызвал беспокойство у властей по защите данных в Берлине и Бранденбурге. Они уже начали проверку, чтобы оценить масштаб утечки. Особую тревогу вызывает возможное раскрытие данных о религиозной принадлежности и степени инвалидности сотрудников.

Это уже второй случай утечки данных в немецком подразделении Tesla за последнее время. Летом в СМИ попали 100 ГБ внутренней информации компании. Среди прочего, там были данные о Gehaltsabrechnungen и личные адреса сотрудников.

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Текущее происшествие усиливает давление на Tesla в вопросах конфиденциальности данных. Остается открытым вопрос, была ли это случайная ошибка или же это свидетельствует о системных проблемах в защите данных компании.

#новости
Источник: golem.de
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