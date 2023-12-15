Intel выпустила пятое поколение серверных процессоров Xeon SP, обещая улучшенную производительность и совместимость с существующим оборудованием.

Intel анонсировала выпуск пятого поколения серверных процессоров Xeon Scalable. Новая серия, названная Emerald Rapids, представлена через 11 месяцев после четвёртого поколения. В линейку вошли 32 модели процессоров, цены на которые варьируются от $624 до $11 600 США. Примечательно, что новые процессоры совместимы с существующими серверными платами, что упрощает процесс модернизации систем.

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Intel отмечает, что новые процессоры на 21% мощнее предыдущих моделей. Такое улучшение достигнуто благодаря более быстрому соединению Ultra Path Interconnect (UPI), увеличению количества ядер, ускорению памяти DDR5 и утроенному объёму кэша третьего уровня. Кроме того, процессоры поддерживают расширение памяти через Memory Buffer с использованием Compute Express Link (CXL 1.1).

Важно отметить, что Intel обновила только процессоры для систем с одним или двумя сокетами. Специализированные версии, например, для серверов с четырьмя или восьмью сокетами, в новую линейку не вошли.

Максимальная потребляемая мощность новых моделей остаётся на уровне 350 Вт. Однако, новые процессоры получили режим энергосбережения, который позволяет экономить до 110 Вт при низкой и средней нагрузке.

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На следующий год Intel планирует выпустить процессоры Sierra Forrest для облачных вычислений и Granite Rapids с неопределенным количеством высокопроизводительных ядер.