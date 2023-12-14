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Mirakl
Mingyang представляет самую большую ветряную турбину мощностью от 18 до 20 мегаватт
Mingyang Smart Energy, китайская компания, представила крупнейшую ветряную турбину, которая имеет номинальную мощность от 18 до 20 мегаватт

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Китайская компания Mingyang Smart Energy достигла нового рекорда в сфере ветряной энергетики, представив самую крупную ветряную турбину на сегодняшний день. Первая часть этого гиганта уже готова.

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На заводе Mingyang Smart Energy в провинции Гуандун был представлен корпус турбины для модели MySE 18.X-20MW. Предполагается, что эта ветряная установка будет иметь номинальную мощность в диапазоне от 18.Х до 20 мегаватт, а размер ротора составит от 260 до 292 метров, как сообщает Mingyang через социальную сеть Linkedin.

Эта ветряная турбина, разработанная на основе платформы мощностью от 14 до 16 мегаватт, сможет производить до 80 гигаватт-часов электроэнергии в год. Она предназначена для использования в регионах с средними и высокими скоростями ветра и оборудована специальными технологиями, чтобы справляться с ураганами 17-й категории, где ветровые скорости достигают 202-220 км/ч.

Mingyang анонсировала MySE 18.X-20MW еще в начале этого года, и в настоящее время множество производителей соревнуются в создании самых больших ветряных турбин. Кроме Mingyang, китайский государственный холдинг China State Shipbuilding Corporation (CSSC), Dongfang из Китая и американская компания General Electric также работают над ветряными установками этого класса.

Увеличение размеров ветряных установок приводит к повышению их эффективности и снижению стоимости строительства ветряных ферм. Такие инновации способствуют развитию возобновляемой энергии и увеличению доли ветряной энергии в мировой энергетике.

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#новости
Источник: golem.de
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