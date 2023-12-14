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Mirakl
NHTSA требует от Tesla обновить программное обеспечение Autopilot на 2 миллионах автомобилей
Tesla обязана обновить программное обеспечение "Autopilot" на двух миллионах автомобилей по требованию NHTSA из-за выявленных проблем безопасности.

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Американское Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) обязало автомобильного гиганта Tesla обновить программное обеспечение системы помощи водителю "Autopilot" на приблизительно двух миллионах автомобилей. Это решение было принято после многолетнего исследования, выявившего серьёзные недостатки в безопасности данной системы.

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"Autopilot" Tesla, несмотря на своё название, не может полностью управлять автомобилем без участия водителя. Управление безопасности дорожного движения США подчеркнуло важность ответственного использования автоматизированных технологий для повышения безопасности на дорогах. Обновление программного обеспечения будет распространено онлайн, начиная с 12 декабря.

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Это не первый случай, когда Tesla сталкивается с необходимостью обновления своих систем. Ранее в Китае компанию также обязали провести обновление программного обеспечения на 1,1 миллиона автомобилей. Tesla подвергается критике после серии аварий, включая несколько со смертельным исходом, связанных с использованием "Autopilot". Также исследуются претензии о вводящих в заблуждение названиях, таких как "Autopilot" и "Full Self Driving", которые могут создать впечатление, что автомобили Tesla способны к полностью автономному вождению.

#новости
Источник: heise.de
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