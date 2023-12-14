Apple предоставляет пользователям iPhone доступ к инструменту для самостоятельной диагностики устройств, что является частью усилий компании по поддержке инициатив по праву на ремонт.

Компания Apple впервые предоставляет пользователям iPhone доступ к своему инструменту для диагностики аппаратного обеспечения. Теперь владельцы iPhone смогут самостоятельно проверять свои устройства на наличие скрытых дефектов компонентов и датчиков. До этого момента такие возможности были доступны только сотрудникам Apple и определенным авторизованным дилерам.

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Этот инструмент диагностики позволяет выявлять различные неполадки аппаратного обеспечения, включая ошибки в отображении пикселей, проблемы с мультитачем на экране, неисправности динамиков и датчиков системы распознавания лиц Face ID. Также он может помочь определить проблемы с камерой и качеством фотоснимков. Пользователи могут получить доступ к инструменту через браузер, введя серийный номер своего iPhone и активировав диагностический режим с помощью специальной комбинации клавиш.

Кроме того, Apple теперь предоставляет оригинальные запчасти и руководства по ремонту для конечных пользователей. Это стало возможным после давления инициатив по праву на ремонт. По словам компании, новый сервис самостоятельного обслуживания теперь доступен не только в Германии, но и в Швейцарии, а также в других европейских странах.

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Это решение Apple является частью глобального тренда по обеспечению права потребителей на самостоятельный ремонт своих устройств. Однако критики указывают на проблему связывания запчастей с серийными номерами устройств, что требует специальной конфигурации системы после замены компонентов.