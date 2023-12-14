Иранские хакеры атаковали систему водоснабжения в Ирландии, оставив без воды жителей двух населенных пунктов, в знак поддержки Палестины. Атака была направлена на израильское оборудование и входит в рамки более широкой кампании против Израиля.

В западной части Ирландии, жители двух населенных пунктов остались без водоснабжения вследствие кибератаки на местную систему водопровода. Иранские хакеры, выражая поддержку Палестине, направили свои усилия на сеть, контролирующую работу насосных станций, произведенных израильской компанией.

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Согласно информации, опубликованной The Record, хактивисты проникли в систему, первоначально стремясь транслировать пропалестинские сообщения на компьютерах жертв. Представители местной водоканальной компании сообщили, что проникновение в систему стало возможным из-за недостаточно надежного брандмауэра.

На станции водопровода сотрудники обнаружили на экране сообщения с угрозами и названием группы хакеров. Эта атака стала частью более масштабной кампании группы Cyber Av3nger, связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Группа активно нацелена на израильские цели, особенно в сфере стратегических инфраструктур, в том числе и в США.

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Ирландские государственные кибербезопасные службы уже идентифицировали все уязвимые устройства и проинформировали соответствующие муниципалитеты об угрозе.