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Международный центр по климату и окружающей среде, базирующийся в Осло, опубликовал отчет о выбросах углекислого газа в атмосферу за 2023 год и выявил три главных страны, ответственных за эту проблему.
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Несмотря на оптимистичные ожидания о снижении выбросов на 0,5%, фактически в 2023 году произошел рост на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году выбросы углекислого газа увеличились на 6%.
Китай, Индия и Соединенные Штаты признаны крупнейшими загрязнителями атмосферы в мире. Отмечается, что США снизили свои выбросы на 3% по сравнению с предыдущим годом, но Китай и Индия не смогли изменить ситуацию.
Важно отметить, что несколько стран, включая Китай, предприняли шаги для сокращения воздействия своей энергетической политики, внедряя возобновляемые источники энергии. Однако этого оказалось недостаточно для сдерживания роста выбросов.
Также стоит обратить внимание на показатели загрязнения на душу населения, где Катар занимает первое место с наибольшими выбросами CO2 на душу населения в 2023 году.