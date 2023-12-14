Выступая в Тулузе, президент заверил, что хочет «бороться» за французское пространство перед лицом континентальной конкуренции.

Эммануэль Макрон призывает к единству в европейском космическом секторе и обещает яркое будущее для французской космической программы

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего недавнего визита в Тулузу выступил с речью, в которой акцентировал внимание на важности единства в европейском космическом секторе. Он подчеркнул, что несмотря на успех в сохранении финансирования европейской ракеты-носителя Ariane 6, в Европе по-прежнему наблюдается отсутствие единой стратегии в космической отрасли.

Макрон выразил обеспокоенность тем, что многие европейские страны, включая Германию, Испанию и Италию, склоняются к поддержке своих национальных космических проектов, что, по его мнению, препятствует единству на континенте. Он подчеркнул, что Франция не намерена отставать в этой гонке и готова активно бороться за лидерство, особенно в сферах разработки ракет-носителей и космических констелляций.

Президент отметил, что Франция обладает сильными компаниями, которые могут успешно конкурировать на европейском рынке. В частности, он упомянул такие французские стартапы, как The Exploration Company, Space Cargo Unlimited, Dark и другие, отметив их потенциал в доминировании на европейском рынке.

Особое внимание Макрон уделил плану France 2030, который предусматривает значительные инвестиции в размере €1,55 миллиарда для поддержки новых французских космических проектов, включая разработку новых ракет-носителей и космических аппаратов. Эта финансовая поддержка, по словам президента, поможет молодым компаниям пережить сложный период разработки и исследований.

Тем не менее, Макрон выразил озабоченность по поводу положения Европейского космического агентства (ESA), которое испытывает трудности в условиях усиливающейся конкуренции со стороны частных компаний. Он призвал к переосмыслению роли ESA в современной космической индустрии, аналогично тому, как это сделала NASA.

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В заключение своей речи, Макрон выразил уверенность в том, что Франция и Европа могут восстановить свои позиции в космической гонке, при условии совместных усилий и координации на континентальном уровне.