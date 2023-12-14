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Исследователи из университета Индианы под руководством Фэн Гоу создали уникальный киборг-компьютер, использующий человеческие ткани. Новаторский подход к разработке включает в себя развитие стволовых клеток в лаборатории и их интеграцию с электрической и информационной системами.
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Этот прототип способен распознавать голос с точностью более 80% и, хотя он менее мощный, чем традиционные компьютеры, его потенциал для дальнейшего развития кажется неограниченным.
Кроме того, использование человеческих тканей сократило время обучения нового компьютера, но пока не достигает уровня AI-ускоренных компьютеров.
Эта работа открывает новые пути для понимания человеческого мозга, обучения и развития нейродегенеративных заболеваний. Однако она также порождает этические вопросы, включая заботу о долгосрочном состоянии стволовых клеток и высоком энергопотреблении киборг-компьютеров.