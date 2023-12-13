Adobe выпустила серию обновлений для нескольких своих приложений, включая Experience Manager, для устранения уязвимостей, которые могли бы быть использованы злоумышленниками для атак на компьютеры пользователей.

Adobe выпустила важные обновления для ряда своих программ, включая After Effects, Dimension, Experience Manager, Illustrator, InDesign, Prelude, Substance 3D Sampler и Substance 3D Stager. Эти обновления направлены на устранение потенциальных уязвимостей, которые могли бы быть использованы злоумышленниками для атак на компьютеры пользователей.

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Особенно стоит обратить внимание на обновления для Experience Manager, в которых было закрыто целых 185 уязвимостей. Эти уязвимости связаны с так называемыми Stored-XSS-атаками, которые позволяют злоумышленникам выполнить свой вредоносный код. Важно отметить, что оценка уязвимостей была определена как "средняя", но Adobe рекомендует всем администраторам обновить программное обеспечение до последних версий. Это поможет предотвратить возможные атаки и обеспечить безопасность данных.

Кроме того, в других приложениях также были найдены уязвимости, которые позволяли злоумышленникам внедрять вредоносный код, используя ошибки в работе с памятью. Большинство таких уязвимостей были классифицированы как "высокие" по уровню угрозы.

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Для обеспечения безопасности системы и данных рекомендуется всем пользователям установить последние версии указанных программ от Adobe. Это поможет минимизировать риски, связанные с возможными кибератаками и сохранить целостность и конфиденциальность информации.