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Mirakl
Спецслужбы мировых держав выступают за безопасные языки программирования
В совместном документе, представленном спецслужбами США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, предложено программным разработчикам перейти на безопасные языки программирования, такие как C#, Go, Java, Python, Rust и Swift.

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В совместном документе, представленном Национальными службами безопасности и кибербезопасности США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, призывается программное сообщество перейти на безопасные языки программирования, такие как C#, Go, Java, Python, Rust и Swift. Это предложение обосновано тем, что наиболее распространенные ошибки в программировании, такие как переполнение буфера и использование неинициализированной памяти, являются главной причиной уязвимостей в программном обеспечении.

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Организации призывают разработчиков разработать план перехода на безопасные языки программирования, включая этапы перехода и сроки. Они также предлагают установить срок, после которого весь новый код должен быть написан на безопасных языках программирования. План также должен включать обучение сотрудников и управление зависимостями, такими как библиотеки на C и C++.

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Специалисты рекомендуют перейти на следующие безопасные языки программирования: C#, Go, Java, Python, Rust и Swift. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности программного обеспечения и предотвращение уязвимостей, связанных с управлением памятью, что является приоритетом в области кибербезопасности.

#новости
Источник: heise.de
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